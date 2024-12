Pubblicità in concessione a Google

Il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, ha annunciato il rinnovo della giunta comunale, un passaggio fondamentale a metà mandato per rafforzare l’efficienza amministrativa e dare nuovo impulso ai progetti strategici della città. La decisione arriva dopo un approfondito confronto con i gruppi consiliari, che hanno espresso le loro posizioni in merito.

Pubblicità in concessione a Google

La Visione di “Grottaglie Next”

La coalizione di centro-sinistra “Grottaglie Next”, che sostiene il sindaco, ha ribadito il proprio impegno per un governo inclusivo e coeso. Durante la verifica politica e amministrativa di metà mandato, le forze della coalizione hanno tracciato una nuova rotta per affrontare con determinazione le sfide future. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere politiche pubbliche sostenibili e inclusive, ponendo al centro la partecipazione attiva dei cittadini.

“È necessario costruire un governo capace di rispondere alle sfide economiche, sociali e ambientali,” ha dichiarato la coalizione, “promuovendo politiche che pongano al centro le esigenze della comunità e il dialogo bipartisan.”

Le Conferme e gli Avvicendamenti

Tra le novità, la conferma di Giovanni Blasi, rappresentante di “Sud in Movimento”, nel ruolo di assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, evidenzia la fiducia nei risultati ottenuti. Cambiamenti invece nel gruppo “Rigenerazione”, con Ida De Carolis che subentra a Marianna Annicchiarico come assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità. De Carolis, già segretaria del sindaco, garantirà continuità grazie alla sua esperienza.

Giulio De Carolis, nuovo assessore all’Agricoltura, ha accolto con entusiasmo l’incarico:

“La mia esperienza nel contesto amministrativo mi permetterà di essere immediatamente operativo, con un impegno costante per il nostro territorio.”

Per la Cultura, il Turismo e la Valorizzazione della Ceramica, la scelta è ricaduta su Raffaella Capriglia, il cui profilo è stato descritto come strategico dal gruppo consiliare “Grottaglie Next”.



“Sono onorata di ricevere questo incarico e porterò avanti il mio impegno guidata dai valori di dialogo, rispetto e trasparenza,” ha dichiarato Capriglia.

I Commenti dei Protagonisti

Dal gruppo “Noi Ci Siamo” arriva soddisfazione per la riconferma dell’assessora Maria Anastasia, responsabile delle Finanze e dello Sviluppo Economico. In una nota, il gruppo sottolinea le difficoltà legate alla gestione dei bilanci comunali, ma anche le opportunità offerte dai fondi regionali e nazionali.”Il bilancio di un comune è sempre più ristretto rispetto alle necessità,” si legge nella dichiarazione, “ma siamo determinati a mantenere i servizi essenziali alti senza ricorrere al debito.”

Dall’altro lato, il garante provinciale del Partito Democratico, Serio, ha voluto chiarire il proprio ruolo in seguito ad alcune polemiche. “Non ho alcun potere decisionale sulle scelte dell’amministrazione comunale,” ha affermato Serio. “Auspico un dibattito serio all’interno del PD, lontano da accuse infondate.”

Anche i consiglieri di “Grottaglie Next” hanno voluto esprimere soddisfazione per la nomina di Capriglia, sottolineandone l’esperienza decennale e la conoscenza del territorio.

Il Nostro Commento

Le scelte operate dal Sindaco e dalla giunta riflettono un equilibrio tra continuità e innovazione. Tuttavia, resta fondamentale che le dichiarazioni di collaborazione si traducano in azioni concrete. L’attenzione deve essere posta sull’effettiva realizzazione dei progetti promessi, affinché le opportunità offerte dai finanziamenti e dai piani strategici non rimangano lettera morta. Come sempre, seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione, auspicando che le diverse forze politiche mettano da parte i personalismi per il bene della città.