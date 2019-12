Un dibattito tenutosi a Grottaglie nei giorni scorsi organizzato dal Partito Democratico ha concentrato l’attenzione sulle potenzialità che la Zes avrebbe sullo sviluppo dell’area Jonica derivante da una serie di benefici economici e burocratici nonché sgravi fiscali concessi alle aziende dell’area al fine di superare la monocultura industriale dell’acciaio.

Presenti all’iniziativa Ludovico Vico ed il il consigliere regionale Mazzarano.

“Occorre superare quel pessimismo cosmico che permea le nostre coscienze e guardare al futuro prossimo con ottimismo per farsi trovare pronti a cogliere le nuove sfide tecnologiche del futuro nel campo industriale e aerospaziale in particolare. Solo così potremo attrarre grandi players decisi ad investire sul nostro territorio considerate le favorevoli condizioni insite in esso e preparate appunto con la Zona Economica Speciale”.

Commenta la segreteria di Piazza Vittorio Veneto a Grottaglie.

“Ora tocca ai singoli Comuni fare squadra per superare eventuali reticenze e recepire al meglio gli indirizzi predisposti dal Comitato per la Zes. Ci sono tutte le condizioni per una grande opportunità: tutti gli enti istituzionali e gli operatori economici interessati devono lavorare in sinergia per cogliere la sfida che ci aspetta e finalmente superare quel gap che divide il Sud con il Nord del nostro Paese”