Il Consiglio Comunale è convocato, in seduta straordinaria, nella sala consiliare del Comune di Grottaglie, il giorno 28/04/2025 alle ore 10:00, per la trattazione dell’Approvazione del Rendiconto di Gestione 2024. Ove la prima riunione dovesse andare deserta, la seduta di seconda convocazione è fissata per il giorno 30/04/2025 alle ore 10:00.

