Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie prosegue con determinazione nella lotta contro i conferimenti scorretti nella raccolta differenziata. In questa settimana, 10 cittadini sono stati sanzionati per errato conferimento dei rifiuti indifferenziati, dimostrando che i controlli in corso, coordinati dal Comando di Polizia Municipale in collaborazione con l’Ufficio Ambiente e gli operatori ecologici, stanno dando risultati concreti.

Pubblicità in concessione a Google

Durante le verifiche, all’interno dei sacchi destinati all’indifferenziato è stato trovato di tutto: plastica, vetro, carta e altri materiali che dovrebbero essere correttamente smaltiti attraverso la raccolta differenziata. Ricordiamo che nel mastello dell’indifferenziato devono essere conferiti solo i rifiuti che non possono essere riciclati attraverso gli altri contenitori. Qualsiasi altra pratica rappresenta una violazione delle norme di conferimento.

Sono passati ormai 4 anni dall’introduzione del sistema di raccolta differenziata porta a porta a Grottaglie, un progetto sul quale l’amministrazione comunale ha investito risorse e attenzione per sensibilizzare la popolazione. Nonostante i numerosi appelli e le campagne informative, c’è ancora chi, per superficialità o scarsa attenzione, non rispetta le regole.

D’Alò:”I furbi, purtroppo, devono cominciare a pagare”

L’amministrazione comunale ribadisce che chi continuerà a ignorare le regole sarà sanzionato, poiché non è più possibile tollerare comportamenti che danneggiano l’ambiente e l’intera città. “Abbiamo dato a tutti il tempo e gli strumenti per adeguarsi, ma ora è arrivato il momento di far rispettare le regole con fermezza. I furbi, purtroppo, devono cominciare a pagare”, ha dichiarato il Sindaco, Ciro D’Alò.

Tuttavia, è importante sottolineare che la maggior parte della cittadinanza ha compreso l’importanza della raccolta differenziata e si sta impegnando attivamente per seguire le corrette modalità di conferimento. I dati parlano chiaro: nel mese di agosto la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 76,12%, un risultato che dimostra la crescente consapevolezza dei cittadini verso la tutela dell’ambiente e la gestione sostenibile dei rifiuti.

Anche l’assessore all’Ambiente, Maurizio Stefani, ha commentato la situazione: “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti fino ad oggi, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Il 76,12% di raccolta differenziata ad agosto è un traguardo importante, ma è fondamentale che tutti i cittadini continuino a fare la loro parte. La collaborazione tra amministrazione e cittadinanza è essenziale per preservare il nostro territorio. I controlli continueranno, non per punire, ma per garantire che chi si impegna non venga penalizzato dall’incuria di pochi.”