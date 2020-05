Per chi ha meno di 30 anni, non studia e non lavora Smile Puglia sede di Grottaglie segnala i nostri corsi con partenza imminente. Le attività sono gratuite e con borsa di studio fino a € 200,00. Si può aderire entro il 10 Giugno.

Tra questi corsi vi è quello destinato alla figura del cameriere e quella del barman. Il Corso ha un percorso formativo di 200 ore. I requisiti per accedere sono: residenza in Puglia, età compresa tra i 17 e 29 anni e non si deve esser impiegati in questo momento ne con un lavoro ne con lo studio.

Dettagli del corso

Il corso consente agli iscritti di acquisire le competenze teoriche e pratiche per diventare un professionista del settore. Al termine del percorso formativo, gli allievi conosceranno le normative relative all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.

I corsisti inoltre, saranno perfettamente in grado di predisporre sala banchetti per qualsiasi genere di evento, curandone l’ordine, l’igiene e la scenografia.

Riepilogo requisiti di accesso

Età compresa tra i 17 ei 29 anni.

Non essere impegnati in lavorativa né in un corso scolastico o formativo.

Adesione al programma Garanzia Giovani

Come si sviluppa il corso