Grottaglie, cosa fare in caso di presenza blatte?

Ecco, come in soli due minuti e senza attese, è possibile segnalare la presenza di blatte a Grottaglie sulle strade pubbliche e richiedere entro 72 ore l’intervento della disinfestazione.

Contattare il numero verde dell’AQP 800 735 735 e segnalare la presenza di blatte; se l’intervento non dovesse risultare risolutivo segnalare la via alla Teorema spa (800131026 – 0640065212) che effettuerà un ulteriore intervento; verificare che gli insetti non siano presenti nei tombini di competenza privata (per intenderci quelli presenti sui marciapiedi). In quel caso l’intervento è competenza del condominio o dell’abitazione di pertinenza.