Diversi cittadini lamentano un cattivo odore proveniente dai marciapiedi siti nei pressi della scuola in via Calò. Sulla vicenda già in passato si è posta l’attenzione: un folto gruppo di genitori manifestò contro la mancata raccolta delle deiezioni canine.

Una protesta educata che aveva lo scopo di evidenziare questo problema e sensibilizzare l’opinione pubblica.

Ricordiamo che oltre alla bustina bisogna essere muniti con dell’acqua con cui poter pulire il tutto. Il proprietario o padroncino del piccolo a quattro zampe deve mettere in atto un’attenta vigilanza sui comportamenti del suo animale.

Con un pò di buon senso si riuscirebbe a vive tutti in una comunità più attenta e rispettosa verso tutti, persone ed animali.