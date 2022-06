Grottaglie Democratica costituisce la squadra di lavoro:”Pronti per migliorare la nostra città”

Pubblicità in concessione a Google

Il movimento politico Grottaglie Democratica si da una struttura organizzativa.

Nato lo scorso anno è presente in Consiglio Comunale con i due eletti Maurizio Bais e Leonardo Attanasio ed è rappresentato in giunta con l’assessore Maurizio Stefani, delegato da Ciro D’Aló per gestire gli Affari Generali e Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche per l’ecologia e ambiente, Manutenzione Impianti e Immobili.

Dopo più di un anno di intenso lavoro il movimento ha definito la sua struttura organizzata nella sede di piazza Vittorio Veneto.

L’ assemblea all’unanimità ha nominato il coordinatore ed il vice coordinatore del movimento, rispettivamente nelle persone di Aldo Palmieri e di Piero Stefani.

Inoltre ha costituito un gruppo di lavoro – con assegnazione di incarichi – che operi, fornisca idee e cooperi affianco ai rappresentanti istituzionali del movimento nell’assise comunale:

– Bilancio, Tributi e comunicazioni : Mariangela Gianfrate

– Contenzioso, Ufficio Legale, Affari Generali, Appalti e Contratti : Graziano De Fazio

– Ambiente e Gestioni Dirette : Cosimo Cardea

– Associazionismo, Accoglienza, Inclusione e Pari Opportunità : Angelo Marangi

– Agricoltura, Parco delle Gravine, Verde Pubblico, Polizia Municipale : Daniele Marangella – Sport, Tempo Libero : Vincenzo Fornaro

– Servizi Sociali e Casa di Riposo : Piero Stefani

– Lavori Pubblici, Urbanistica e Protezione Civile : Aldo Palmieri

“Saremo un movimento che dedicherà massima attenzione alla sostenibilità ed alla vivibilità della città ed alle esigenze della cittadinanza. In particolar modo metterà in campo tutto l’impegno per migliorare le condizioni della città in riferimento all’ambiente con progetti mirati che sono già per essere implementati.

Infine, saremo una forza politica che lavorerà affinché il programma Grottaglie Next, presentato in campagna elettorale, sia portato a compimento.”

Comunicano tra referenti del movimento.