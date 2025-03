Pubblicità in concessione a Google

L’Amministrazione comunale di Grottaglie prosegue il suo percorso di miglioramento dell’efficienza amministrativa, valorizzando il contributo dei Consiglieri Comunali attraverso incarichi mirati di supporto e studio. Con il Decreto Sindacale n. 7 del 19 febbraio 2025, il Sindaco Ciro D’Alò ha ufficializzato la suddivisione di nuovi compiti di collaborazione, finalizzati a rendere l’azione di governo ancora più incisiva.

Tra le nomine di maggiore rilievo spicca quella di Leonardo Attanasio, Consigliere Comunale e rappresentante di Grottaglie Democratica, a cui è stato affidato il compito di seguire da vicino le attività legate alla manutenzione degli immobili comunali. Un incarico che risponde alla necessità di ottimizzare la gestione del patrimonio pubblico, garantendo strutture più sicure ed efficienti per tutti i cittadini.

Cosimo Gardea, coordinatore cittadino di Grottaglie Democratica, ha accolto con entusiasmo questa decisione, sottolineandone il valore per la città:

Anche l’Assessore all’Ambiente e all’Energia, Maurizio Stefani, ha voluto evidenziare l’importanza di questo provvedimento, sottolineando il ruolo strategico della collaborazione tra le diverse figure istituzionali:

Il Consigliere Leonardo Attanasio, destinatario della nomina, ha espresso la sua gratitudine al Sindaco Ciro D’Alò e ha ribadito il suo massimo impegno in questo nuovo incarico:

*“Desidero ringraziare il Sindaco Ciro D’Alò per avermi assegnato questo incarico, che considero una grande responsabilità e un’opportunità per contribuire in modo ancora più concreto al benessere della nostra comunità. La manutenzione degli immobili comunali è un settore fondamentale: scuole, uffici pubblici, impianti sportivi e spazi destinati ai cittadini devono essere sicuri, funzionali e ben mantenuti. Il mio impegno sarà massimo per monitorare le esigenze del territorio, raccogliere segnalazioni e proporre soluzioni che possano migliorare l’efficienza della gestione degli immobili pubblici.

Svolgerò questo ruolo con spirito di servizio, mettendo al centro l’ascolto dei cittadini e il confronto con gli uffici competenti, affinché ogni intervento sia mirato e risponda realmente alle necessità della città. Credo fermamente nel lavoro di squadra e sono certo che, collaborando con l’Amministrazione e con tutti gli attori coinvolti, potremo ottenere risultati concreti e duraturi.

Grottaglie Democratica continuerà a essere in prima linea per il miglioramento della nostra città, con proposte, impegno e azioni mirate a rendere Grottaglie sempre più efficiente e accogliente per tutti.”