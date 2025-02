Pubblicità in concessione a Google

L’ammodernamento della rete di pubblica illuminazione rappresenta uno degli interventi più significativi realizzati negli ultimi anni a Grottaglie. Un progetto che non è solo un miglioramento infrastrutturale, ma un vero e proprio investimento nel futuro della città, volto a garantire maggiore sicurezza, efficienza energetica e una migliore qualità della vita per tutti i cittadini.

Secondo quanto riferiscono da Palazzo di Città, grazie all’adozione della tecnologia LED, il nuovo sistema ha permesso di ridurre in modo sostanziale i consumi energetici, con benefici tangibili sia sul piano economico che su quello ambientale. Oltre al risparmio in bolletta per l’Ente comunale, questa scelta ha contribuito a una significativa riduzione dell’impatto ambientale, in linea con gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dall’Amministrazione.

“Molte aree della città che per anni sono rimaste penalizzate da una scarsa illuminazione oggi possono finalmente contare su un sistema più moderno e performante.”

Informano dal Comune.

“Questo importante risultato è stato possibile grazie a una pianificazione accurata e a interventi mirati che hanno interessato diversi quartieri, portando luce e sicurezza in zone che ne avevano particolarmente bisogno”. Continua la nota.

L’Assessore all’Ambiente e all’Energia, Maurizio Stefani, ha seguito con attenzione ogni fase del progetto, sottolineando l’importanza di questa trasformazione:

“L’ammodernamento della pubblica illuminazione non è soltanto una questione tecnica o economica, ma un vero e proprio impegno verso la nostra comunità. Grazie alla tecnologia LED, siamo riusciti a ridurre i costi di gestione e, al tempo stesso, a garantire una migliore qualità della luce per i cittadini. Abbiamo dato priorità alle aree che per troppo tempo sono rimaste trascurate, migliorando la vivibilità degli spazi pubblici e aumentando la sicurezza stradale. Questo intervento rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio: vogliamo continuare a investire per rendere Grottaglie una città sempre più moderna e sostenibile.”

Anche il Consigliere comunale Leonardo Attanasio, in rappresentanza di Grottaglie Democratica, ha espresso soddisfazione per i progressi compiuti:

“Questo intervento è il frutto di una visione politica concreta e orientata al benessere della nostra comunità. La pubblica illuminazione è un elemento essenziale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Grazie al lavoro svolto, Grottaglie sta facendo un salto di qualità significativo, e il nostro impegno in Consiglio Comunale sarà quello di sostenere ulteriori investimenti in questa direzione. Nessun quartiere deve rimanere indietro: vogliamo che ogni zona della città possa beneficiare di un sistema di illuminazione efficiente e all’avanguardia.”

Gli interventi realizzati fino ad oggi testimoniano la validità di questa programmazione. Tra i lavori già completati, si segnalano le nuove installazioni nelle zone di Contrada Paparazio e Galeasi, nonché il ripristino dell’illuminazione nella piazzetta tra via Bolzano e via Mazzini.

Sono inoltre in fase di progettazione – aggiunge la nota di Grottaglie Democratica – ulteriori interventi che riguarderanno aree strategiche della città, tra cui via Bikila Abele, via delle Margherite, via dei Tulipani, via delle Gardenie, via delle Primule, via dei Gelsomini, il Monte della Forgia e il rafforzamento dell’illuminazione presso lo svincolo per Brindisi.

L’Assessore Stefani conclude con uno sguardo al futuro:

“Sappiamo che il lavoro non è finito e che ci sono ancora tanti aspetti da migliorare, ma i risultati fin qui raggiunti dimostrano che siamo sulla strada giusta. La nostra priorità è continuare a investire per garantire ai cittadini una rete di illuminazione sempre più efficiente, moderna e sostenibile. Più luce significa più sicurezza, più vivibilità e una Grottaglie più bella e accogliente per tutti.”