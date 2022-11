Pubblicità in concessione a Google

Il Movimento Politico, il Gruppo Consiliare, l’Assessore e gli Associati di Grottaglie Democratica esprimono il cordoglio per la scomparsa del consigliere comunale Maurizio Bais.

La nota integrale

“Quest’oggi un caro amico di tutti noi, della nostra Grottaglie ci ha lasciato prematuramente. Maurizio era uno di noi, un grottagliese operoso è sempre disposto a lavorare per il bene della nostra comunità, sia come professionista nel settore sanitario sia come rappresentate istituzionale e politico. Salutiamo oggi un caro amico che ci ha dato tanto e che nell’ultimo periodo, nonostante le difficoltà, è sempre stato presente e disponibile per la sua missione. Siamo vicini a tutta la famiglia e ci stringiamo a lei in un affettuoso abbraccio. Ciao Maurizio, ci mancherai.”