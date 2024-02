Pubblicità in concessione a Google

Emanata ordinanza per la disciplina della sosta in viale Di Vittorio e in Viale Ariosto a Grottaglie. L’atto, il n. 33 del 2 febbraio 2024, ordina DI ISTITUIRE il DIVIETO DI SOSTA E FERMATA su:

Viale Ariosto da via Basile al numero civico 34;

Viale Di Vittorio da incrocio Ariosto per circa 10 mt lineari. La presente ordinanza (CLICCA QUI) entrerà in vigore ad avvenuta collocazione della segnaletica stradale. L’ordinanza nasce a seguito di una riunione con i responsabili della “CTP – Trasporti Pubblici Locali”, inerente la viabilità del percorso dei mezzi pubblici all’interno del centro abitato. Nella predetta riunione è scaturito che i vari automezzi trovano difficoltà a transitare su viale Di Vittorio e precisamente nello svoltare su viale Ariosto, a causa delle autovetture parcheggiate sul posto. “Preso atto che la risoluzione di detto problema per consentire l’agevole svolta dei mezzi pubblici è necessario interdire la sosta in alcuni tratti di viale Ariosto e viale Di Vittorio”, è quanto riporta l’atto.