“Grottaglie diventa uno dei 18 poli d’eccellenza italiani con cui Leonardo punta alla leadership europea nell’Elettronica per la Difesa, grazie al piano quinquennale di investimenti pari a 1,5 miliardi di euro. Il tarantino, dunque, si rafforza e mantiene sul proprio territorio, seppur a pochi chilometri di distanza, personale, know how e lavorazioni e scongiurando il pericolo di vedere Leonardo perdere importanti produzioni in Puglia”.

Così il deputato Gianpaolo Cassese (M5S) al termine della conferenza stampa in cui Leonardo spa ha annunciato il nuovo piano crescita della divisione Elettronica per la Difesa.

“Nella sede di Grottaglie, infatti, verrà incorporata anche la componente di sperimentazione di sistemi di comando e controllo in ambito navale attualmente sviluppata nel sito di Taranto. Si tratta di una importante notizia per la nostra terra che conferma la propria vocazione all’innovazione tecnologica oltre a segnare un decisivo passo avanti nel superamento della monocommittenza legata allo stabilimento di Grottaglie, nel quale come annunciato di recente, confluiranno anche le lavorazioni legate alla realizzazione dell’EuroMale e del velivolo elettrico VX4 della Vertical”, conclude.