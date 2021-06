Pubblicità in concessione a Google

“Abbiamo sempre detto che le porte della coalizione “Grottaglie Domani” saranno sempre aperte a cittadini, comitati, movimenti, partiti che si riconoscono nei valori progressisti e riformisti di centrosinistra.

Questo lo dimostriamo ogni giorno coinvolgendo la cittadinanza a dare il proprio contributo per fornire una visione nuova, per costruire insieme un’altra Storia per Grottaglie, certamente in discontinuità rispetto a quella che abbiamo visto negli ultimi 5 anni. Per questo motivo siamo lieti di annunciare l’ingresso in coalizione di una lista civica coordinata da Antonio Maglie a sostegno del nostro candidato sindaco Alfredo Traversa. Sappiamo che c’è un solo modo per dare concretezza al nostro progetto condiviso ed è quello di vincere le prossime elezioni amministrative.”

Cosi la nota di Grottaglie Domani, la coalizione elettorale a sostegno di Alfredo Traversa candidato sindaco, comunica l’adesione della nuova lista coordinata da Antonio Maglie.