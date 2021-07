Pubblicità in concessione a Google

I Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “GROTTAGLIE DOMANI”, Francesco Donatelli, Ciro Petrarulo e Antonio Delli Santi, hanno presentato al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP. e al Presidente del Consiglio Comunale una Interrogazione urgente sulla situazione in Piazza Principe di Piemonte.

Il testo integrale della Interrogazione urgente

“A seguito della sistemazione di Piazza Principe di Piemonte con la realizzazione della fontana monumentale e il parco giochi per bambini, aperta al pubblico nel maggio 2006, questa piazza è diventata il luogo privilegiato di incontro e socializzazione di grandi e piccoli oltre a sito per i più importanti eventi pubblici.

In particolare la fontana monumentale, per la sua bellezza dei giochi zampillanti dell’acqua e il richiamo alla nostra tradizione dell’arte della ceramica, ha esercitato un forte richiamo per i residenti dei Comuni vicini e per numerosi turisti che amano fotografarsi accanto ad essa. Insomma, la piazza e la fontana, sono diventati un simbolo dell’identità grottagliese.

Purtroppo negli ultimi tempi si nota una situazione di forte degrado a causa della scarsa manutenzione delle aiuole, ma soprattutto perché la fontana ha cessato la principale funzione dei giochi d’acqua.

Premesso quanto sopra, i sottoscritti consiglieri comunali, interrogano l’Amministrazione Comunale per conoscere quali sono le determinazioni che l’Amministrazione Comunale intende assumere per ripristinare la completa funzionalità della fontana monumentale e di Piazza Principe di Piemonte”.