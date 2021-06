Pubblicità in concessione a Google

Mentre fuori l’afa ha leggermente abbassato la sua intensità (oggi e domani temperature di 2-3º C in meno rispetto ai 40º di alcuni giorni fa), dentro, ovvero nel Palasport di Grottaglie la temperatura è altissima e non è solo per il caldo: Volley Club Grottaglie e CUS Bari si giocheranno il destino della loro stagione domani domenica 27 giugno alle ore 18:30 al Palazzetto Campitelli in Gara3.

Chi vince sarà promossa in serie B. Una sfida, dunque, che si preannuncia accesissima, dopo che i granata hanno conquistato il primo punto sul 3-0 e i biancorossoblù il secondo vincendo tra le mura amiche per 3-2.