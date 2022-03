Pubblicità in concessione a Google

“Dopo le risposte dell’assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici i dubbi e le problematiche sollevate con le due interrogazioni del PD sono sostanzialmente rimasti. Ciò perché, evidentemente, quel progetto è stato redatto in fretta per non perdere i finanziamenti. Ma quando ci si è resi conto che i “prevedibili” imprevisti sono emersi, bisognava fermarsi e rivedere il progetto correggendolo nei punti più controversi che hanno generato tanti disagi per i residenti, con tempi di conclusione dei lavori indefiniti e con fondati dubbi di effettiva funzionalità.”

E’ quanto comunica Francesco Donatelli, capogruppo del Partito Democratico di Grottaglie, intervenendo a margine dell’ultimo consiglio comunale ove si è discusso, tra gli altri, anche dei lavori che stanno interessando il centro storico.

“Non si conoscono i tempi di conclusione dei lavori (superati già di oltre sei mesi) anche perché si sta procedendo con varianti ancora in attesa di essere validati dalla Regione Puglia. Al momento bisogna solo prendere atto dell’impegno dell’assessore a tenere informati la Commissione e il Consiglio Comunale.”