Le ultime 48 ore hanno segnato un pò la quotidianità della città… alcuni blackout e assenze di energia elettrica hanno cambiato le nostre abitudini.

Ieri per esempio molte attività a e negozi nella centralissima via Marconi erano chiusi e fuori vi era riportato il carrello: chiuso per mancanza di energia elettrica. In serata è intervenuto il sindaco con un post sui social:”A causa di alcuni problemi tecnici sulla rete elettrica, alcune zone della città sono sprovviste di energia. Gli operatori dell’enel sono a lavoro per ripristinare il sevizio elettrico . Insieme agli uffici, stiamo monitorando e sollecitando affinché tutto torni alla normalità nel più breve tempo possibile”.

Intanto si segnala che in almeno tre punti diversi della città sono emersi dei grandi generatori.