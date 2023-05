Grottaglie e Bombe d’acqua, Lavori su strade per ridurre allagamenti

Pubblicità in concessione a Google

“Sono iniziati da qualche giorno i lavori del complesso progetto di sostituzione e completamento della rete fognante nel Comune di Grottaglie da parte dell’Acquedotto Pugliese. Si tratta di un articolato intervento di oltre 5 milioni di euro – presentato lo scorso dicembre nell’aula consiliare di Palazzo di Città – che interesserà circa 90 vie della città. ”

E’ quanto comunica il sindaco di Grottaglie annunciando alcuni lavori che stanno interessando la città.

“Potenziamento, adeguamento e riordino degli impianti fognari; interventi che, seppur non visibili ad occhio nudo, incidono fortemente sulla qualità della vita dei cittadini. A Grottaglie, infatti, abbiamo sistemi fognari e di raccolta e smaltimento delle acque ormai superati, costituiti ancora da tronchi di fogna mista oltretutto non più realizzabili poiché la legge obbliga la separazione della fogna nera dalla fogna bianca. Questi interventi andranno a risolvere, soprattutto in alcuni vie, la problematica degli odori sgradevoli – come, ad esempio, nella centralissima Vico Monti – che soprattutto d’estate crea notevoli disagi ai residenti. Interventi che permetteranno anche di ridurre le situazioni di allagamento e pericolo durante eventi meteorici eccezionali, garantendo un migliore e più rapido deflusso delle acque. ”