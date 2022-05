Pubblicità in concessione a Google

Nella seduta del Consiglio comunale di ieri 17 maggio, il gruppo Fratelli d’Italia di Grottaglie ha discusso l’interpellanza a firma del consigliere comunale Vincenzo Lenti sulla rideterminazione dei confini del Parco delle Gravine, ricadenti nel territorio comunale.

Pubblicità in concessione a Google

Nella discussione in assise, Lenti ha chiesto al Sindaco e all’Assessora delegata se vi fossero in corso valutazioni da parte dell’attuale Amministrazione sulla possibilità di definire una nuova perimetrazione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”.

FDI, sollecitata dalle associazioni venatorie, ambientaliste e agricole, ha puntato l’attenzione sulla possibilità di escludere dal Parco tutte le aree prive di confini certi e le zone non interessate dalla presenza di solchi gravinali, in linea con quanto stabilito dalla Legge Regionale n.2 del 01.12.2017.

Risposte non soddisfacenti dall’Amministrazione

“La risposta dell’Assessora Maria Teresa Marangi non è risultata essere soddisfacente a giudizio del gruppo di Fratelli d’Italia e, per tali ragioni, Lenti ha espresso al Presidente del Consiglio comunale la propria decisione di trasformare l’interpellanza in oggetto in una specifica mozione, attraverso la quale, sarà data la possibilità all’intero consiglio comunale di discutere la questione.”

Comunica in una una nota il gruppo consiliare intervenendo a margine della discussione.

Servono confini certi

“Di una cosa siamo certi – scrive FDI – la nuova perimetrazione rivista utilizzando confini certi, quali strade e muri a secco, al fine di tabellarla obbligatoriamente e opportunamente, consentirebbe una gestione più efficace del Parco oltre a recuperare ed utilizzare importanti superfici agricole coltivabili e quelle destinate al pascolo con una ricaduta positiva sul territorio.”