Pubblicità in concessione a Google

“Abbiamo attivato un percorso di ascolto dei cittadini grottagliesi, con l’intento di allargare questo momento a tutti i residenti. L’azione intrapresa servirà a conoscere i fabbisogni, a venire incontro alle esigenze e a recepire le istanze che, una volta raccolte, andranno a confluire nei progetti che il Comune di Grottaglie presenterà con i Bandi del PNNR”.

Pubblicità in concessione a Google

E’ quanto informa Maria Teresa Marangi, Assessore comunale allo Sviluppo economico, intervenendo sulla questione relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“La partecipazione attiva consentirà ai grottagliesi di far parte integrante e determinante, di un progetto molto ambizioso su cui il gruppo di “NOI CI SIAMO” sta già lavorando.”

Il gruppo è rappresentato in Consiglio Comunale dal consigliere Massimo Zimbaro.

“È mia intenzione promuovere e sostenere la costituzione a Grottaglie di una Cooperativa di Comunità, un nuovo soggetto economico/giuridico in cui possano confluire imprese, istituzioni, associazioni, fondazioni, ma soprattutto i semplici cittadini (occupati, disoccupati, pensionati, studenti…) mettendoli così in rete”.

Nei prossimi giorni, l’Assessore Maria Teresa Marangi, di concerto con il consigliere Massimo Zimbaro, dopo un attento esame delle problematiche legate a questo progetto che saranno discusse nell’ambito del gruppo di lavoro di “NOI CI SIAMO, incontrerà alcuni dirigenti della scuola media superiore i cui studenti saranno inseriti nella progettazione del futuro di Grottaglie; i ragazzi, oltre ad elencare i propri bisogni e proporre interventi, si occuperanno della rilevazione ed elaborazione dei dati statistici relativi alla compilazione di questionari da sottoporre ai cittadini.

In seguito saranno programmati incontri per illustrare scopi e finalità della Cooperativa di Comunità con gli industriali, le categorie dei commercianti e gli artigiani del territorio, affinché questi progetti siano condivisi con la parte economicamente attiva della nostra città, fortemente interessata alla promozione ed allo sviluppo del territorio.

“La Legge regionale n. 23/2014 “Disciplina delle Cooperative di comunità” conferisce loro la possibilità di intervenire concretamente in tantissime attività, oserei dire infinite. Oggi iniziamo a costruire a Grottaglie un nuovo strumento che in futuro potrà essere utilizzato in tantissimi modi, diventando un interlocutore privilegiato dell’Amministrazione comunale per la realizzazione di progetti e programmi”.