Pubblicità in concessione a Google

Un ricco cartellone di eventi, che si è già aperto con l’inaugurazione (2 luglio 2023) della XXX edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” al Castello Episcopio, è stato presentato in una conferenza stampa tenutasi questa mattina presso Palazzo di Città a Grottaglie.

Pubblicità in concessione a Google

Un cartellone frutto della programmazione concertata dall’Amministrazione comunale produzioni, agenzie e associazioni locali.

Una stagione estiva quella del Comune di Grottaglie che prevede eventi spalmati in tre mesi, dal luglio a settembre, tra musica, enogastronomia, mostre, proposte per famiglie, incontri e tante sorprese. Eventi che avranno la caratteristica di coniugare vari gusti e generi, con una proposta culturale di qualità. Tra le iniziative numerosi spettacoli, concerti, incontri e percorsi turistici.

Il portale con tutti gli eventi

Vinci:”Sarà valorizzato il nostro centro storico”

Grande attesa per il “Kriptalys Fest” (2 e 3 agosto). Kriptalys è il festival multidisciplinare ideato da Roy Paci di concerto con l’amministrazione comunale con una narrazione esperienziale ed emozionale che coinvolgerà dalla mattina alla sera tutta la città di Grottaglie.

“Kriptalys – dichiara il direttore artistico, Roy Paci– nasce dall’l’idea di “valorizzare” i luoghi e la comunità che li vive, una rigenerazione urbana attraverso l’arte e la cultura in più azioni diverse tra loro, che si incastrano come tessere di un mosaico per restituire un’immagine carica di nuova attrattività per Grottaglie, partendo dalle sue tradizioni e dal suo territorio. Marco Maccarini, – spiega l’eclettico trombettista – presentatore, autore, speaker radio e soprattutto camminatore ci parlerà del suo progetto “Quasi quasi faccio un giro” che lo porta zaino in spalla alla scoperta del territorio italiano e ne condivide le bellezze tramite i suoi profili social e non mancherà una bella passeggiata insieme. Avremo l’onore di avere Barbara Nappini, Presidente Slow food Italia in un talk che ci racconterà la terra e il cambiamento alimentare. Ed ancora, legandoci al cibo, lo chef ed influencer Dino Perrone ci delizierà con gli show cooking gastrofonici. Non mancheranno artisti emergenti ed il mio personale contributo con un potente live carico di energia con i miei Aretuska. Si continuerà a ballare fino a tarda notte alle Cave di Fantiano dove vari Dj si alterneranno per gli after party, aspettando l’alba per un concerto imperdibile di pianoforte del Maestro Roberto De Nittis, già premiato come miglior talento jazz dalla rivista Musica Jazz.

Quaranta:”un grande cartellone fatto con la città”