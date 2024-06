Pubblicità in concessione a Google

Ennesimo episodio deplorevole registrato nelle ultime ore a Grottaglie e inerente i defibrillatori posizionati sul territorio comunale e donati dall’associazione Medici per San Ciro alla comunità. La stessa associazione rende pubblico il furto. Purtroppo non è la prima volta che ciò accade, in altre occasione gli stessi pare sia stati anche presi di mira dai vandali.

La città di Grottaglie, grazie all’impegno della associazione Medici per San Ciro, nel 2016 dotò la comunità di altri 12 defibrillatori, diventando la prima città cardioprotetta di tutta la Puglia.

6 DAE furono donati alle scuole in modo che tutti gli istituti potessero essere cardioprotetti e ben altri 6 DAE furono posizionati in alcune piazze di Grottaglie: in tutto una donazione di ben 12 DAE con totem e teche per alloggiarle.

Dal 30 Maggio 2016 con ben 10 DAE nelle piazze pubbliche, 3 nelle vetture delle forze dell’Ordine, 2 in locali pubblici e 13 nelle scuole con in tutto ben 28 DAE la Città di Grottaglie divenne la prima Città Cardioprotetta della Puglia.