Arriva la risposta da parte dell’Amministrazione comunale sul comunicato diffuso dalla opposizione circa la mancata convocazione di un consiglio comunale monotematico sulla Questione Comparti C.

La nota è un chiarimento del Presidente del Consiglio Comunale, Aurelio Marangella, “in merito alla paventata omissione del tema dei comparti C tra gli ordini del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale del 16 marzo, prevista per le ore 9:00”.

Nella nota, il Presidente Marangella fornisce dettagli precisi sulla situazione, chiarendo le ragioni per cui il tema non è stato incluso e illustrando le azioni a disposizione di tutti i consiglieri comunali per garantirne la trattazione durante la seduta.

La Nota integrale

La Questione sollevata dall’Opposizione