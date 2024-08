Pubblicità in concessione a Google

Pubblicata la modulistica per richiedere l’esenzione della contribuzione per il servizio di trasporto e mensa scolastica per l’anno scolastico 2024/2025 a Grottaglie.



Questa modulistica è rivolta alle famiglie che si trovano in una situazione di indigenza e che necessitano di supporto per garantire ai propri figli l’accesso ai servizi scolastici essenziali.

Qui di seguito è possibile scaricare e compilare gli allegati per la richiesta.