Il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, esprime preoccupazione per la situazione attuale che coinvolge la Leonardo, ribadendo l’importanza di vigilare attentamente nell’interesse dei lavoratori.

“Le recenti notizie – afferma il Sindaco – ci pongono di fronte alla necessità di essere vigili nell’interesse dei lavoratori. Voglio esprimere la mia totale solidarietà ai dipendenti e ribadire il massimo impegno dell’Amministrazione Comunale nel sostenerli e nel fare tutto quanto necessario per tutelare i loro posti di lavoro e il futuro del nostro territorio.”

Inoltre, il Sindaco sottolinea l’urgenza di superare la dipendenza dalla mono committenza al fine di garantire uno sviluppo duraturo dello stabilimento. “Come ho già avuto modo di affermare in diverse occasioni, la dipendenza da un unico cliente, per quanto importante come Boeing, rappresenta un rischio eccessivo per la stabilità economica dell’azienda.”

D’Alò conclude richiedendo un impegno concreto da parte di tutti gli attori coinvolti, a partire da Leonardo, per scongiurare la crisi e garantire un futuro solido e sostenibile allo stabilimento di Grottaglie.

L’Amministrazione Comunale si impegnerà, insieme agli altri partner istituzionali, a richiedere un intervento del governo e a promuovere un tavolo regionale con tutte le parti interessate per un confronto aperto con l’azienda.

Il comunicato di Vito Rossini

Sulla vicenda è intervenuto anche il neo consigliere comunale Vito Rossini.