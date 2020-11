Crisi dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, ecco quanto comunica il Consigliere Comunale Francesco Donatelli in una nota ai media:

“Venerdì 27 alle ore 16,00 il Consiglio Comunale di Grottaglie discuterà il seguente ORDINE DEL GIORNO che ho presentato nei giorni scorsi: Come è noto lo Stabilimento Leonardo di Grottaglie sta attraversando una profonda crisi legata a quella più ampia del comparto aereo accentuata negli ultimi mesi dalla emergenza COVID-19. Di conseguenza vi è un forte ridimensionamento dell’attività produttiva che ha portato alla riduzione della costruzione delle fusoliere del Boeing 787 per cui la consegna passa da 14 a 6 fusoliere al mese.

Ciò sta determinando una grave incertezza per il futuro dei lavoratori dello stabilimento di Grottaglie tanto che sono in atto azioni di protesta da parte delle organizzazioni sindacali. La preoccupazione dei lavoratori non riguarda solo l’attuale congiuntura di crisi e il continuo calo produttivo, ma il futuro dello Stabilimento stesso. Infatti quando sarà conclusa la fase legata all’attuale commessa Boeing non si sa cosa avverrà dopo. Non c’è traccia di un programma di futuri investimenti né di diversificazione dell’attività produttiva dello stabilimento.

A questa preoccupazione dovrebbero rispondere la politica e le istituzioni per capire cosa fare per salvaguardare il futuro di un sito strategico e tecnologicamente competitivo come lo stabilimento grottagliese che impiega oltre 1.500 lavoratori.

Premesso quanto sopra il Consiglio Comunale di Grottaglie INVITA il Sindaco ad assumere tutte le necessarie iniziative per scongiurare un preoccupante futuro che penalizzerebbe il territorio e che genera profonda inquietudine tra i lavoratori e le loro famiglie e, pertanto IMPEGNA il Sindaco a promuovere specifici incontri con la Regione Puglia, il management di Leonardo-Finmeccanica e le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.” conclude la nota.