Fratelli d’Italia Grottaglie ha presentato una interpellanza di cui è firmatario il consigliere comunale Vincenzo Lenti sulla rideterminazione dei confini del Parco delle Gravine, ricadenti nel territorio comunale, da discutere nella prossima seduta del Consiglio comunale e scaturita anche dalle sollecitazioni di cittadini ed Associazioni di categoria.

In particolare, con l’interpellanza si chiede al Sindaco e all’Assessore competente se vi sono in corso valutazioni da parte dell’attuale Amministrazione sulla possibilità di definire una nuova perimetrazione definitiva del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” – sentite le Associazioni venatorie, ambientaliste e agricole – e con ciò escludere dal Parco tutte le aree prive di confini certi e le zone non interessate dalla presenza di solchi gravinali, in linea con quanto richiesto dalla Legge Regionale n.2 del 01.12.2017.

“Siamo certi che, la nuova perimetrazione consentirebbe una gestione più efficace del Parco stesso oltre a recuperare ed utilizzare importanti superfici agricole coltivabili e quelle destinate al pascolo con una ricaduta positiva sul territorio. Il Comune di Grottaglie, ad oggi, per quanto interessa il proprio territorio non ha avanzato alla Regione Puglia alcuna proposta di rideterminazione dei confini certi del Parco delle Gravine.”

“Ricordiamo che, la Legge Regionale n.18 del 20.12.2005 che ha istituito il Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” è stata modificata con Legge Regionale n.2 del 01.12.2017 al fine di allineare la disciplina gestionale del Parco a quella delle altre aree naturali protette regionali demandando la gestione del Parco non più alla Provincia ma ad un consorzio costituito dai comuni territorialmente interessati ed ancora, che la perimetrazione del Parco dovrà essere rivista utilizzando confini certi, quali strade e muri a secco, al fine di tabellarla obbligatoriamente e opportunamente, sentiti i sindaci dei comuni interessati.”

“Per queste ragioni, ci attendiamo una risposta precisa su questo tema” conclude la nota.