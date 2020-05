Giovedì 21 maggio 2020 dalle ore 8,30 alle ore 16,30, per lavori sugli impianti di distribuzione, in alcune zone di Grottaglie mancherà l’energia elettrica.

Le zone interessata sono quella indicate nel presente avviso:



L’Ente distributore invita tutti i cittadini a prestare particolare attenzione, perché la distribuzione dell’energia elettrica può essere momentaneamente riattivata per controlli sugli impianti. Si consiglia quindi di non commettere imprudenze o effettuare interventi domestici fidando sulla mancanza di corrente elettrica e di non utilizzare ascensori e macchine elettriche e di adottare le necessarie precauzioni per garantire l’efficienza di elettrodomestici quali frigoriferi o computer.

Per eventuali ulteriori informazioni i cittadini possono contattare il numero verde 803500 o consultare il sito www.e-distribuzione.it.