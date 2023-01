Pubblicità in concessione a Google

Una bella iniziativa giunta già alla ottava edizione e che dona un sorriso a chi è meno fortunato: è la Befana di Utòpia, l’opera che l’associazione civica grottagliese dedica all’anziana signora che consegna i doni ai bambini in tutta Italia la notte del 5 gennaio.

I doni sono frutto di una raccolta di giocattoli fatta dalla comunità in alcuni punti e attività cittadine. La Befana Utòpia avrà luogo il 6 gennaio, a partire dalle ore 18 in poi nei locali del Centro Caritas della Madonna del Carmine in via Mafalda di Savoia.

Un bella iniziativa che potrà regalare ancora una volta un immenso sorriso a tanti bambini meno fortunati.