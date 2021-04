Grottaglie, il 12 aprile il Palazzetto diventa Hub per le Vaccinazioni Covid

“Si è appena conclusa una riunione operativa con l’ASL di Taranto, Protezione Civile Regionale e locale ed i tecnici comunali per predisporre gli ultimi allestimenti per l’attivazione, a partire dal 12 aprile, dell’hub per le vaccinazioni presso il PalaMarinelli a Grottaglie.”

E’ quanto comunica il sindaco Ciro D’Alò.

“Avevamo da tempo manifestato all’ASL la nostra disponibilità all’attivazione di un hub vaccinale. Grazie a questa organizzazione riusciremo a vaccinare un gran numero di cittadini di Grottaglie e della provincia di Taranto in minor tempo. Sono orgoglioso e fiero per questo grande contributo della città di Grottaglie. Abbiamo bisogno di dare risposte decise alla necessità di una vaccinazione generale in tempi brevi. Solo questo ci permetterà di ritornare alla normalità ed evitare ulteriori restrizioni alle nostre attività ma in generale alla nostra economia.”

Cosi il primo cittadino di Grottaglie.