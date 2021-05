Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie comunica ai cittadini che,

Pubblicità in concessione a Google

a causa di lavori di manutenzione da parte di AQP potranno verificarsi delle interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua potabile in via Madonna di Pompei da via Cicerone a uscita per Francavilla Fontana, Via Mezzaquarta, via Catoto, Viale Ariosto (nel tratto tra via Madonna di Pompei e Viale Gramsci), nella giornata di martedì 18 maggio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:00.