L’Amministrazione Comunale di Grottaglie ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’affidamento del cosiddetto “taxi sociale”, un servizio di accompagnamento e trasporto rivolto ad anziani, disabili e persone in difficolta’.

Il servizio prevede l’affidamento in comodato d’uso gratuito di un automezzo. Il servizio rientra tra le azioni di natura socio-assistenziale promosse per consentire a persone in situazioni di svantaggio, anche transitorio, di raggiungere strutture a carattere assistenziale e sanitario, centri di cura e riabilitazione e in generale in tutti i luoghi in cui erogano i servizi di cui necessitano.

Il taxi sociale permetterà quindi di raggiungere anche ospedali, strutture didattiche, educative, assistenziali, riabilitative pubbliche o convenzionate, analisi, cure riabilitative.

Per affidare tale servizio l’ente ha emanato un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse.