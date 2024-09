Grottaglie, il Comune informa: “Sospeso invio a domicilio bollettini TARI per un errore. Cestinatelo se ricevuto”

Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa la cittadinanza che: “a causa di un errore di stampa relativo ai bollettino per il pagamento della TARI 2024, la consegna a domicilio è stata temporaneamente sospesa.”

L’errore riguarda l’inserimento di un Codice Ente Comune non corrispondente a quello di Grottaglie.

❌ CODICE ENTE ERRATO: F563

✅ CODICE ENTE GIUSTO: E205

“Invitiamo pertanto i cittadini che hanno già ricevuto l’avviso TARI a cestinare il documento, poiché verrà inviata una nuova comunicazione corretta.

A seguito di tale errore, la scadenza della prima rata, inizialmente fissata per il 30/09/2024, è stata posticipata. Il pagamento potrà essere effettuato entro la scadenza della seconda rata. Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la comprensione.”