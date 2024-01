Pubblicità in concessione a Google

“Riaprire il Centro Aperto Polivalente per Anziani per farlo ritornare sede di socializzazione e di aggregazione in coerenza con le Linee Programmatiche di Mandato che sanciscono la “Valorizzazione degli anziani quali risorsa per la comunità”.

Questa la Interpellanza presentata al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale dal Gruppo consiliare del PD di Grottaglie (Francesco Donatelli, Ciro Petrarulo):