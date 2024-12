Pubblicità in concessione a Google

Il centro storico di Grottaglie è una gemma che brilla di storia e cultura. Passeggiare tra i suoi vicoli significa immergersi in un’atmosfera unica, dove passato e presente si intrecciano armoniosamente. Tra i suoi luoghi simbolo, spicca Palazzo Cicinelli, un edificio imponente e ricco di storie che ora, grazie al riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura, ha ottenuto il titolo di bene di interesse culturale particolarmente importante. Scopriamo insieme perché questo palazzo rappresenta un pezzo di storia da non perdere.

Il riconoscimento ufficiale di Palazzo Cicinelli

Il Ministero della Cultura, attraverso il Segretariato Regionale per la Puglia e la

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, ha ufficialmente dichiarato Palazzo Cicinelli come bene di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 comma 1 e 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. Questa decisione sancisce la tutela dell’immobile e lo sottopone alle

disposizioni previste per i beni culturali, garantendo la sua conservazione per le generazioni future.

L’architettura e la storia del palazzo

Situato nella suggestiva Piazza Regina Margherita, Palazzo Cicinelli rappresenta un esempio straordinario di architettura storica. Costruito nel XVII secolo, ha subito trasformazioni in stile neoclassico che ne hanno arricchito l’aspetto senza snaturarne l’identità originaria. L’atrio centrale, le decorazioni raffinate e i richiami alla cultura artistica napoletana rendono questo edificio un luogo di grande fascino.

Il palazzo racconta anche storie di epoche passate: una delle sue decorazioni sembra rappresentare un episodio della spedizione militare del 1654, guidata da Giovanbattista Cicinelli, che liberò Castellammare di Stabia dai Francesi. Ogni dettaglio qui ha qualcosa da dire.

Perché visitare il centro storico di Grottaglie

Grottaglie non è solo ceramica: il suo centro storico offre un viaggio attraverso i secoli. Palazzo Cicinelli è il perfetto punto di partenza per esplorare la città, con le sue vie acciottolate, le botteghe artigianali e gli scorci mozzafiato. La dichiarazione del palazzo come bene culturale non è solo un riconoscimento, ma un invito a riscoprire e valorizzare il nostro patrimonio.

Prenditi del tempo per passeggiare, alza lo sguardo verso le facciate storiche e immergiti nell’atmosfera magica di Grottaglie. Il centro storico ti aspetta, pronto a raccontarti le sue storie una pietra dopo l’altra.