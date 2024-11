Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, ha fatto una mossa che sta facendo discutere in città: ha azzerato la Giunta comunale. Una decisione importante, che segna un momento di transizione per l’amministrazione.

Si è quindi aperta una fase di consultazioni e confronto con i partiti, in cui il primo cittadino sta ascoltando le diverse voci politiche e valutando le proposte per formare una nuova squadra di assessori.

L’obiettivo di D’Alò è chiaro: garantire che la nuova Giunta sia in grado di lavorare con unità e determinazione per il bene della città. La decisione di azzerare la Giunta è vista come un segnale forte per rilanciare l’azione amministrativa e dare una spinta a progetti e iniziative in corso.

In città c’è molta curiosità e attesa per capire chi saranno i nuovi nomi e quali deleghe riceveranno. L’attenzione è alta, soprattutto tra i cittadini che sperano che questa fase porti a scelte coraggiose e innovative per affrontare le sfide di Grottaglie. Per ora, non resta che aspettare l’annuncio ufficiale, ma una cosa è certa: il sindaco sembra deciso a costruire una squadra che possa davvero fare la differenza.