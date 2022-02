Pubblicità in concessione a Google

L’Avv. Francesco Ciro Miale, coordinatore cittadino Fratelli d’Italia Grottaglie e il Dott. Vincenzo Lenti, consigliere comunale Fratelli d’Italia Grottaglie, diffondono ai media la seguente nota, in merito alle misure di sostegno ai commercianti al dettaglio e alle PMI settore HORECA di Grottaglie a causa della pandemia COVID.

Pubblicità in concessione a Google

“Fratelli d’Italia Grottaglie propone azioni concrete in sostegno dei commercianti e imprenditori locali stremati dalla crisi. Nello specifico, si tratta di due mozioni presentate dal dott. Vincenzo Lenti consigliere comunale di Fratelli d’Italia e che saranno discusse in consiglio comunale, una a sostegno dei commercianti al dettaglio di Grottaglie e l’altra per le imprese locali riferibili al comparto HORECA (afferente ai ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, catering e simili).

L’iniziativa è stata presenta a seguito di approfondimenti che nei giorni scorsi hanno evidenziato le difficoltà del settore tramite comunicati stampa rilanciati dai quotidiani locali.

E’ un momento storico molto complicato per i nostri commercianti, perché la recessione economica causata dalla pandemia non è finita, mentre non sono stati ancora definiti eventuali ristori da parte del governo.

I dati del Centro Sudi del M.I.O. (Movimento Imprese Ospitalità), dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, evidenziano un calo di fatturato di oltre il 54% rispetto allo stesso periodo del 2019-2020, e questo per il solo settore HORECA.

La crisi che avvolge complessivamente l’economia colpisce in maniera ancora più preoccupante i settori in oggetto mettendo a repentaglio la sopravvivenza delle imprese e l’indice occupazionale delle stesse oltre che dei settori collegati.

È dunque auspicabile un intervento preventivo da parte dell’amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze di bilancio e nel rispetto dei criteri fissati dalle norme di settore, al fine di porre in essere tutte le procedure per consentire la sospensione ovvero la dilazione ovvero la rateizzazione delle imposte comunali, in particolar modo della Tari, Cosap e simili.

Riteniamo che sia azione di buona amministrazione promuovere tale possibilità, senza attendere che siano i nostri commercianti e imprenditori ad intraprendere azioni in tal senso a loro tutela.

Del resto, anche di recente, il direttivo di Confcommercio ha prodotto specifico documento allo scopo di evidenziare le criticità incontrate dalla categoria e proporre all’amministrazione comunale provvedimenti volti a salvaguardare da un lato l’economia complessiva, dall’altro gli attuali livelli occupazionali, peraltro già di per se insufficienti.

Siamo certi che tale iniziativa troverà un positivo riscontro da parte dell’amministrazione.

Avv. Francesco Ciro Miale – coordinatore cittadino Fratelli d’Italia Grottaglie

Dott. Vincenzo Lenti – consigliere comunale Fratelli d’Italia Grottaglie”. conclude la nota.