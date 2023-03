Pubblicità in concessione a Google

Il Gruppo Consiliare del PD di Grottaglie ha presentato una interrogazione urgente, con richiesta di risposta scritta.

“Il Sindaco intende deliberare in favore della definizione agevolata del contenzioso, al fine di ridurre gli elevati costi per il Comune e per offrire un’equa soluzione transattiva a tanti cittadini dei Comparti “C” in grave difficoltà?” Questo l’argomento dell’Interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta presentata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale: