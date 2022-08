Pubblicità in concessione a Google

Anche nella città di Grottaglie sarà svolto, in via sperimentale, il servizio di noleggio a flusso libero di monopattini elettrici.

Pubblicità in concessione a Google

Con Determinazione n. 662 del 25/07/2022 è stata approvata la graduatoria finale per l’individuazione di operatori economici interessati.

Sulla questione interviene Fratelli d’Italia Grottaglie:

“Gli ultimi dati ISTAT ci dicono purtroppo che, con riferimento ai soli monopattini elettrici (conteggiati dal 2020), gli incidenti stradali che li vedono coinvolti, registrati in tutte le province italiane, sono passati da 564 del 2020 a 2.101 del 2021, i feriti da 518 a 1.980, mentre i morti sono stati 9, più un pedone deceduto.

E’ certamente una problematica di mobilità legata ai limiti di velocità e alla sicurezza per gli utenti- la forte crescita dello sharing porta i monopattini in mano a persone che hanno scarsa conoscenza di come si guida e si frena- ma anche una questione di decoro urbano e di civismo, infatti, in molte città si riscontra l’abbandono dei monopattini in ogni dove, senza alcun rispetto di pedoni, disabili e carrozzine.

Visto che questa Amministrazione comunale ha già deciso di avviare anche nella nostra città il servizio di noleggio a flusso libero dei monopattini elettrici, come Fratelli d’Italia Grottaglie chiediamo che venga predisposta una seria campagna di sensibilizzazione e che siano resi ancora più efficaci e puntuali gli interventi degli organi deputati al controllo del territorio e alla salvaguardia dell’incolumità delle persone.”

Scrive FDI in una nota inviata ai media.