In arrivo altri 81.000 euro per la concessione dei contributi sui canoni di locazione nel Comune di Grottaglie. Questi fondi si sommano ai circa 244.000 euro già stanziati in precedenza. Un tesoretto di 325 mila euro a disposizione delle famiglie aventi diritto.

Questo stanziamento comporterà la totale revisione della graduatorie che, gli uffici comunali, avevano già inviato all’Ente Regionale per la validazione.

A comunicarlo è il primo cittadino Ciro D’Aló.

Intanto, con determina n. 287 del 2 aprile l’ufficio Affari Generali del Comune di Grottaglie ha disposto la liquidazione del contributo FINCOVID: una misura straordinaria per l’erogazione dei contributi a sostegno delle locazioni in favore delle famiglie che abbiano un ISEE riferito all’anno 2020 non superiore ad € 35.000,00 e che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per fa fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Le domande pervenute sono state in totale 27, di cui 26 ammesse dopo l’istruttoria. Il contributo previsto, fino a limite massimo di € 1.000,00 per richiedente, sarà liquidato a giorni, tramite bonifico bancario o mandato di pagamento da riscuotere presso la tesoreria comunale, agli aventi diritto.

“Sono consapevole che, in questo momento di difficoltà, la liquidazione del sostegno agli affitti sarebbe stata una boccata d’ossigeno alle famiglie aventi diritto ma queste ulteriori somme daranno la possibilità a più cittadini di poter rientrare in graduatoria ed essere finanziati. Abbiamo già sollecitato la Regione a velocizzare le procedure di riassegnazione somme e di validazione delle nuove graduatorie.” Commenta Ciro D’Alò, Sindaco della Città di Grottaglie.