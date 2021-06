Pubblicità in concessione a Google

“In questi giorni sono diversi i messaggi che mi arrivano circa la presenza di blatte in città. La presenza degli insetti purtroppo non è favorita dalla mancanza di interventi che, a differenza degli altri anni, abbiamo ulteriormente incrementato ma dalla mancanza di pioggia da oltre un mese e dalle temperature elevate ed afose dell’ultimo periodo che ne favoriscono la proliferazione.”

E’ quanto comunica Ciro D’Alò con un messaggio sui social.

“Da marzo sono iniziati i periodici interventi di competenza AQP e da aprile ogni venerdì, in orario notturno, viene effettuata la deblattizzazione delle griglie di competenza comunale ed il 21 di ogni mese la disinfestazione degli alati. Inoltre, a metà luglio l’Acquedotto Pugliese inizierà il nuovo ciclo di deblattizzazione.”

Informa il sindaco.

Cosa fare in caso di presenza blatte?

Il primo cittadino segnala alcune pratiche da mettere in atto:

– contattare il numero verde dell’AQP 800 735 735 e segnalare la presenza di blatte;

– se l’intervento non dovesse risultare risolutivo segnalare la via alla Teorema spa (800131026 – 0640065212) che effettuerà un ulteriore intervento;

– verificare che gli insetti non siano presenti nei tombini di competenza privata (per intenderci quelli presenti sui marciapiedi). In quel caso l’intervento è competenza del condominio o dell’abitazione di pertinenza;

– per l’esposizione dei rifiuti utilizzate solo ed esclusivamente il mastello.

Animali e collaborazione

“Non lasciate buste per strada che potrebbero essere aperte da cani o gatti. Stessa regola vale per chi lascia cibo per gli animali. Cerchiamo di rimuovere le ciotole con resti di cibo dopo aver sfamato i nostri amici a quattro zampe.

Cerchiamo come sempre di collaborare e non creare l’ambiente “ideale” per questi insetti altrimenti ogni intervento sarà vano.”

Aggiunge il sindaco.