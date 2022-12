Pubblicità in concessione a Google

Mercoledì 7 dicembre 2022 alle 19:00 è stata inaugurata, nella sala espositiva del Castello Episcopio di Grottaglie, la 43esima Mostra del Presepe – “Il Presepe nella tradizione”.

Pubblicità in concessione a Google

Presenti le Istituzioni che, insieme alla Giuria della mostra (presieduta da avv. Ciro D’Alò, Sindaco di Grottaglie e composta da prof. Angelo Pio De Siati, artista e presepista; prof.ssa Ezia Mitolo, artista visiva; Lucia Patronelli, ceramista bottega Colore & Calore”, Felice Bonfrate, esperto di comunicazione, creative director di Gir&Grafica), hanno introdotto la rassegna e proclamato i vincitori di questa edizione:

I vincitori della Mostra del Presepe

Premio ex-aequo a Francesca Lisi (Palo del Colle, Bari) con l’opera Gesù Bambino “perché rappresenta in modo simbolico e tradizionale l’icona del Gesù Bambino che reca il cuore in mano, attraverso una delicata resa policroma e pregiata fattura”; e Cocci d’Autore di Emanuele Patronelli e Simona Mitrangolo (Grottaglie) con l’opera Punti di vista “per la contemporaneità e per la dualità del messaggio che restituisce la visione della Natività in una chiave di lettura simbolica, sociale”.

La Giuria ha inoltre inteso segnalare per l’attualità del messaggio la seguente opera:

“Alzati, prendi con te il Bambino e fuggi”…da Kiev di Domenico Pinto (Grottaglie).

Visitare la Mostra

La mostra, sarà visitabile fino all’8 gennaio 2023 nei seguenti orari:

Dal martedì al venerdì 10:00 – 13:00 / 15:30 – 19:30

Sabato e domenica 10:30 – 13:00 / 16:30 – 21:00

Sabato 24 dicembre 10:30 – 17:00

Domenica 25 dicembre 16:30 – 21:00

Lunedì 26 dicembre 10:30-13:00 / 16:30 – 21:00

Sabato 31 dicembre 10:30 – 17:00

Domenica 1 gennaio 16:30 – 21:00

Venerdì 6 gennaio 10:30 – 13:00 / 16:30 – 21:00.

La Mostra del Presepe negli anni

La Mostra del Presepe è una delle manifestazioni culturali organizzate dal Comune di Grottaglie. Nata nel 1980, oltre a porre l’attenzione sugli aspetti estetico-artistici generali dell’arte presepiale grottagliese, questa rassegna creò un nuovo appuntamento culturale che andò ad affiancarsi a quello del Concorso di Ceramica Contemporanea.

La mostra, negli anni, ha attratto artisti non solo locali ma anche da altre regioni italiane, le cui opere premiate sono oggi conservate presso la sezione dei presepi del Museo della Ceramica di Grottaglie.

Per informazioni:

Info-Point Grottaglie

Castello Episcopio, Largo Maria Immacolata

Tel. 099 5620427