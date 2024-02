Grottaglie, iniziati Lavori per la Rotatoria Fuoriporta. Intervento su recinzione del Monumento ai Caduti

Pubblicità in concessione a Google

Sono iniziati i lavori che interesseranno la zona cosiddetta di Fuori Porta a Grottaglie.

Il Comune di Grottaglie ha illustrato il progetto lo scorso 23 novembre, nella sala convegni del Castello Episcopio. Esso prevede la riqualificazione Piazza IV Novembre e Vie Partigiani Caduti, Ennio e Martiri d’Ungheria.

L’opera rientra nel PNRR nel M5C2 – Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

Come diventerà la zona Fuoriporta a Grottaglie

Questi rendering mostrano come verrà realizzata la rotatoria fuoriporta:

“Andremo a realizzare una delle opere tanto attese dai grottagliesi. Abbiamo optato per la realizzazione del rondò in quanto, dalle rilevazioni effettuate con i droni, questa soluzione è quella più adatta a migliorare l’efficacia dell’intersezione in termini di sicurezza preservando al contempo l’efficienza viabilistica”, è quanto affermò l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Blasi.

