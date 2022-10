Pubblicità in concessione a Google

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale la seguente interrogazione urgente, firmata da Francesco Donatelli, Presidente del Gruppo Consiliare del PD di Grottaglie.

Il tema riguarda il Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e si chiede: “Il Comune di Grottaglie ha partecipato all’Avviso pubblico per incentivazioni finalizzate alla redazione dei PAESC ed ottenere finanziamenti europei per attuare azioni connesse alle politiche energetiche, ambientali e di sviluppo sostenibile?”

Ecco il testo dell’Interrogazione urgente:

“PREMESSO:

• che nella seduta del 26 luglio scorso il Consiglio Comunale ha deliberato l’adesione al Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia fortemente voluto e sollecitato da ANCI Puglia;

• che con la predetta deliberazione si dava mandato al Sindaco di sottoscrivere il Documento di Impegno di adesione al Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia;

• che, entro due anni dalla sottoscrizione di tale Documento, bisogna approvare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) “contenente l’insieme coordinato delle azioni che si intende porre in atto e che costituiscono il fulcro delle politiche di transizione energetica e climatica dell’Ente Locale, con l’obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti di almeno il 55% entro il 2030”;

• che la Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Transizione Energetica, ha approvato un “Avviso pubblico a sportello per incentivazioni finalizzate alla redazione dei PAESC con emissione di voucher” con il quale si stabilisce che le domande di ammissione al relativo finanziamento vanno presentate entro il 30/9/2022, successivamente prorogate al 30/12/2022;

• che l’adesione al Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e la redazione del PAESC rappresentano condizione necessaria per accedere ad una pluralità di strumenti di finanziamento messi a disposizione dall’Unione europea per attuare azioni connesse alle politiche energetiche, ambientali e di sviluppo sostenibile.

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Francesco Donatelli, nella sua qualità di Presidente del Gruppo consiliare del PD, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente INTERROGAZIONE URGENTE per sapere:

• Se e quando il Sindaco ha sottoscritto il Documento di Impegno di adesione al Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia;

• Se e quando il Comune di Grottaglie ha partecipato al Bando di cui all’“Avviso pubblico a sportello per incentivazioni finalizzate alla redazione dei PAESC con emissione di voucher”. conclude la nota.