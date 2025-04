Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie continua a distinguersi per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e la tutela del decoro urbano. Il Comune ha recentemente introdotto nuovi mezzi ecologici per la Polizia Locale e potenziato il sistema di videosorveglianza urbana, rafforzando il controllo del territorio e la lotta contro l’abbandono dei rifiuti.

Pubblicità in concessione a Google

Jeep e Bici elettriche

La flotta green della Polizia Locale

In un periodo storico in cui la mobilità sostenibile è al centro delle politiche pubbliche, Grottaglie si conferma città sensibile alle sfide ambientali. La Polizia Locale è stata dotata di una nuova jeep a basso impatto ambientale e di quattro biciclette elettriche di ultima generazione, strumenti che rivoluzionano il modo di operare delle forze dell’ordine sul territorio.

Questi mezzi offrono un doppio vantaggio: maggiore efficacia negli interventi, anche in aree difficilmente accessibili, e minore impatto ambientale, grazie alla riduzione delle emissioni. Le biciclette, in particolare, rappresentano un’opportunità per un pattugliamento più discreto ed efficiente nel centro storico e nelle zone pedonali.

La presenza di agenti su bici elettriche permette inoltre un’interazione più immediata con i cittadini, favorendo un senso di vicinanza e partecipazione attiva alla vita urbana.

Un occhio sempre vigile sul territorio

Accanto ai mezzi green, l’amministrazione comunale ha installato 11 nuove telecamere ad alta definizione, che si aggiungono alla rete esistente. L’obiettivo è contrastare in maniera efficace l’abbandono dei rifiuti, un fenomeno purtroppo ancora diffuso che deturpa l’immagine della città.

Le telecamere sono state posizionate in punti strategici, in base a una mappatura delle aree più a rischio. Ma non finisce qui: sono già state previste ulteriori 15 telecamere che saranno operative nei prossimi mesi, portando a un totale di oltre 70 dispositivi attivi sul territorio comunale.

Il sistema è dotato di tecnologie moderne, come la lettura targhe automatica e la trasmissione in tempo reale delle immagini agli operatori di polizia. Questo consente di intervenire con maggiore tempestività e, soprattutto, di dissuadere comportamenti incivili grazie all’effetto deterrente del controllo continuo.

Decoro urbano e qualità della vita

La strategia del Comune di Grottaglie non si limita a migliorare la sicurezza, ma punta anche a promuovere il decoro urbano come elemento essenziale del benessere collettivo. L’abbandono indiscriminato dei rifiuti, oltre a rappresentare una violazione della legge, genera degrado e mina il senso di appartenenza alla comunità.

Un ambiente pulito e ordinato favorisce la qualità della vita, stimola il rispetto delle regole e contribuisce a rafforzare il tessuto sociale. In questo contesto, la sinergia tra mezzi ecologici e videosorveglianza rappresenta un modello replicabile anche in altri comuni della provincia di Taranto e oltre.

Come affermato dallo stesso sindaco Ciro D’Alò, “Sicurezza, rispetto per l’ambiente e decoro urbano devono andare di pari passo”. Un messaggio chiaro che rispecchia l’identità di una città che guarda al futuro con concretezza e responsabilità.

Una scelta per il futuro della comunità

L’iniziativa della Polizia Locale di Grottaglie si inserisce in un percorso più ampio di trasformazione urbana e culturale. Il passaggio a mezzi sostenibili e il rafforzamento del controllo del territorio non sono solo misure tecniche, ma riflettono una visione: rendere Grottaglie un esempio di città intelligente, inclusiva e attenta all’ambiente.

La risposta della cittadinanza è stata positiva, segno che esiste una forte consapevolezza dell’importanza del vivere in un contesto ordinato, sicuro e sostenibile. Le istituzioni hanno dato un segnale importante, ma ora spetta a tutti — cittadini, imprese, associazioni — collaborare affinché questo modello possa crescere e consolidarsi.

Il progetto non si esaurisce qui: il Comune ha in programma ulteriori azioni legate alla digitalizzazione dei servizi, all’efficientamento energetico degli edifici pubblici e alla promozione di comportamenti virtuosi, anche attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nelle piazze.

Grottaglie sta scrivendo una pagina nuova della sua storia urbana: una storia fatta di rispetto, innovazione e partecipazione attiva. È questa la direzione giusta per costruire una città dove la modernità si sposa con la bellezza del vivere bene insieme.