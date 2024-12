Pubblicità in concessione a Google

Durante il consiglio comunale dello scorso 25 novembre, un tema centrale è stato la riqualificazione di via Leone XIII, un progetto che potrebbe rappresentare un punto di svolta per Grottaglie. I consiglieri comunali Maria Santoro, Ottavio Orlando e Ciro Gianfreda hanno condiviso la loro posizione in merito, spiegando le ragioni alla base del loro voto favorevole.

La Nota integrale

“Durante il consiglio comunale dello scorso 25 novembre abbiamo votato a favore dell’accordo di programma relativo alla riqualificazione di via Leone XIII. Lo abbiamo fatto consapevolmente e con convinzione, dopo aver valutato i pro e i contro, con l’intenzione di dare a Grottaglie un’occasione di sviluppo. D’altronde, è questo il modo in cui intendiamo procedere nel nostro percorso politico ed amministrativo, mettendo sempre in primo piano l’interesse della nostra amata città. Non abbiamo ripicche politiche da mettere in atto. Pertanto ogni nostro voto sarà sempre, esclusivamente, finalizzato all’interesse collettivo. Per queste ragioni, nel rispetto dei reciproci ruoli, intendiamo agire con spirito di collaborazione e senso di responsabilità, votando a favore dei provvedimenti che riterremmo giusti e contro quelli che riterremo sbagliati, sempre liberi da pregiudizi e sovrastrutture. Facciamo politica perché amiamo Grottaglie e saremo sempre disponibili a dare il nostro contributo per renderla migliore.”

Questo messaggio trasmette una visione di responsabilità e collaborazione, centrata sull’amore per la città e sulla volontà di contribuire al suo sviluppo. La dichiarazione dei consiglieri si allinea con un approccio costruttivo, basato sull’analisi concreta dei provvedimenti, lontano da conflitti ideologici e guidato da un forte senso civico.

La riqualificazione di via Leone XIII, con la sua capacità di attrarre investimenti e migliorare la qualità della vita dei cittadini, si inserisce perfettamente in questa visione. Sarà interessante osservare come questa iniziativa, frutto di scelte ponderate e condivise, potrà influire sul futuro della città, portando benefici tangibili alla comunità.