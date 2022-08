Pubblicità in concessione a Google

Continua, senza sosta, la produzione di gelato artigianale e naturale della Agri Gelateria Gelida Voglia a Grottaglie.

Enzo Iannacone, maestro gelatiere con un’esperienza nel settore da circa 40 anni, è un vulcano di idee e sfrutta al massimo il suo Laboratorio del Gusto nella centralissima via Parini.

Yogurt Greco, salsa di Noci e Amarene di Cantiano

“Il gusto che vi propongo oggi è un bellissimo Yogurt Greco, salsa di Noci e Amarene di Cantiano. Solo a scriverlo mi viene l’acquolina in bocca”, commenta Iannacone che spiega: “Ho scelto di utilizzare proprio lo Yogurt Greco poiché esso si ottiene eliminando il siero e altri liquidi dallo Yogurt classico”.

Perché viene usato lo Yogurt Greco

Il processo di filtraggio riduce il volume totale e quindi, a partità di quantità, questo tipo di Yogurt richiede l’utilizzo di più latte rispetto ala variante classica. Una scelta che segue il percorso della Agri Gelateria, ovvero quello di utilizzare ingredienti genuini e provenienti da coltivazioni e allevamenti di nicchia e sempre più in linea con una alimentazione sana.

Le amarene di Cantiano

A Cantiano, in terreni argillosi e calcarei, cresce un alberello i cui frutti sono particolarmente indicati per la preparazione di marmellate, vini, liquori, bevande o per il consumo immediato. Questi frutti sono le visciole o amarene, materia prima utilizzata per produrre l’ Amarena di Cantiano. Per ottenere l’Amarena, le ciliegie, private dei gambi, vengono calibrate tramite un setaccio e denocciolate. Poi si fanno cuocere nel loro liquido di governo, aggiungendo dello zucchero; terminata la cottura, la frutta viene imbottigliata.

Gelato agricolo e gelato a km zero

L’Agri Gelateria di Grottaglie propone essenzialmente due tipologie di gelato: quello agricolo, realizzato con le migliori eccellenze che il comparto sa offrire nel nostro Bel Paese, e quelli agricolo a km zero, ovvero prodotto con materie prime e ingredienti che il contadino (nel caso della frutta) o l’allevatore (nel caso del latte), portano direttamente nel laboratorio.