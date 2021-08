Pubblicità in concessione a Google

L’area giochi di Piazza Principe di Piemonte si rifà il look. Grazie ad uno stanziamento di circa 100 mila euro deciso dall’amministrazione comunale sarà fatto partire un piano di riqualificazione che prevede anche la sostituzione della totalità delle attrezzature da gioco.

E’ quanto comunica D’Alò.

“Una nuova veste per questa aree gioco che permetterà ai bambini e alle loro famiglie di poter usufruire degli spazi in estrema tranquillità e sicurezza. La volontà di questa amministrazione è quella di creare aree che possano diventare luoghi di aggregazione non solo per i bambini, amplificando le loro funzioni di punti di incontro per l’intera comunità.”

Aggiunge il primo cittadino.