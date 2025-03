Pubblicità in concessione a Google

A partire da lunedì 10 febbraio prenderanno il via gli interventi di riqualificazione della fogna bianca su via Madonna di Pompei, nel tratto compreso tra via Matteotti e via Bologna, per poi proseguire su via Messapia. Lo ha annunciato il Sindaco con una nota.

Pubblicità in concessione a Google

I lavori, finalizzati a migliorare la rete di smaltimento delle acque piovane, richiedono la chiusura al traffico e il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata. Per questo, è stato predisposto un percorso alternativo per autobus, autocarri e mezzi di soccorso, che potranno transitare su vie limitrofe al cantiere.

Salvo condizioni meteo avverse, gli interventi verranno completati entro la settimana nel tratto interessato, così da ridurre al minimo i disagi per residenti, attività commerciali e automobilisti. Al termine di questa fase, la circolazione verrà ripristinata regolarmente, consentendo nuovamente l’accesso veicolare alla zona.